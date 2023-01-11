​«Левски» может отказаться от игры со «Спартаком» и другими клубами из России - названа причина

Болгарский «Левски» может отказаться от матчей со «Спартаком», «Краснодаром» и «Уралом» на зимних сборах. Как сообщает Sportal, против игр с российскими клубами выступают фанаты «Левски».

Отмечается, что «Левски» также рассматривает вариант с выходом на поле в жёлто-синей форме и демонстрацией жёлто-синей атрибутики. Таким образом, в этих товарищеских матчах футбол может смешаться с политикой, что точно не пойдёт никому на пользу.

Добавим, что российский футбол уже почти год сталкивается с санкциями. Так, например, клубы из РПЛ в настоящий момент не участвуют в еврокубковых турнирах.