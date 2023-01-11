​Юран раскритиковал «Химки» за трансферы

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался на тему ухода из клуба ряда футболистов. В числе игроков, которые уже покинули «Химки» зимой, находится опытный Денис Глушаков.

«У меня объяснения нет. Если «Химки» хотят остаться в РПЛ, но отказываются от Глушакова, Кухарчука, Тихого, то это полный абсурд! Всё тогда точно закончится Первой лигой», - высказался Юран, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Сергея Юрана, нельзя рассчитывать на сохранение места в Премьер-лиге, меняя посреди сезона половину команды.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, то есть располагаются в зоне прямого вылета.