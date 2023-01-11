​Юран раскрыл причину своего скандального ухода из «Химок»

Сергей Юран покинул должность рулевого «Химок» в начале августа. Отставка тренера получилась неожиданной, ведь подмосковная команда неплохо начала нынешний сезон. Спустя пять месяцев Юран раскрыл причину своего ухода из «Химок».

«В футбольном мире её [причину] знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!» - высказался Юран, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Вероятно, Сергей Юран имеет в виду Илью Садыгова. Речь идёт о сыне главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Ещё летом ходили слухи о том, что у Юрана возникли проблемы как раз из-за нежелания обеспечивать игровое время Илье Садыгову.

На текущий момент «Химки» тренирует Спартак Гогниев. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.