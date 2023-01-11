Петржела считает, что Аршавин может успешно тренировать команду в РПЛ

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что Андрей Аршавин может стать хорошим тренером.

«По-моему, он мог бы работать как тренер. Я вижу эту пару: Кержаков и Аршавин на скамейке «Зенита». Аршавин хочет стать тренером. Просто скрывает это. Он хитрый, но большой умница. Если бы у него была команда в РПЛ, он бы ее прекрасно тренировал», — передает речь Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что Аршавин официально объявил о завершении спортивной карьеры 3 декабря 2018 года. Уже в феврале 2019 года бывший футболист успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.