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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела считает, что Аршавин может успешно тренировать команду в РПЛ

11 Января 2023 • 16:37 Комментировать

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что Андрей Аршавин может стать хорошим тренером.

«По-моему, он мог бы работать как тренер. Я вижу эту пару: Кержаков и Аршавин на скамейке «Зенита». Аршавин хочет стать тренером. Просто скрывает это. Он хитрый, но большой умница. Если бы у него была команда в РПЛ, он бы ее прекрасно тренировал», — передает речь Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что Аршавин официально объявил о завершении спортивной карьеры 3 декабря 2018 года. Уже в феврале 2019 года бывший футболист успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Властимил Петржела
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