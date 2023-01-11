​Сёмин не спешит короновать «Зенит»

Известный российский тренер Юрий Сёмин не считает, что «Зенит» уже сейчас можно поздравлять с завоеванием титула чемпиона России.

«Я думаю, достаточно серьёзная конкуренция предстоит. И сейчас предсказывать, что «Зенит» станет чемпионом, я бы не стал», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит портал «ВсёПроСпорт».

По мнению экс-тренера «Локомотива», «Спартак», который на текущий момент отстаёт от «Зенита» на шесть очков и идёт вторым, имеет шансы побороться за золотые медали Премьер-лиги.

«У «Спартака» большая мотивация, они до этого играли неплохо, сейчас многое будет зависеть, как подготовку к следующему раунду эти два месяца проведут команды», - отметил Сёмин.

«Спартак» в последний раз становился чемпионом России в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры.