Игонин считает, что бразильские новички «Зенита» не способны сделать клуб непобедимым в России

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился своим мнением о новичках «сине-бело-голубых» в лице Роберта Ренана и Ду Кейроса, о подписании которых было официально объявлено 10 января.

«Я не считаю, что эти бразильцы способны сделать «Зенит» непобедимым клубом в России. Этих покупок мало, чтобы так говорить. Давайте вспомним «Анжи», «Динамо». Раньше только один футболист мог решить судьбу матча, а сегодня нужен тренер и множество других факторов для успеха», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

Отметим, что на данный момент Ренану 19 лет, он играет на позиции центрального защитника. Ду Кейрос, в свою очередь, является 22-летним центральным полузащитником.