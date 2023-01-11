Дорожная карта возвращения России в турниры под эгидой УЕФА

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает, каким образом УЕФА может допустить российские команды к международным соревнованиям под свой эгидой.

С конца декабря для сторонников возвращения российского футбола на европейскую арену стали звучать оптимистичные нотки. РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию и оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА. Также вроде как была создана рабочая группа с представителями УЕФА, ФИФА и МОК по реинтеграции российских команд в европейские турниры.

На данный момент трудно представить, что к 1 апреля, которое объявлено некой определяющей датой, УЕФА допустит российские клубы в новом сезоне в Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций и аналогично поступит со сборными командами России. Но мы попытаемся представить, на каких условиях это дело может быть обставлено.

Исходя из мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), опубликованного накануне, дисквалификация необходима «для обеспечения безопасного проведения международных футбольных мероприятий для всех заинтересованных сторон европейского футбола». И вопросы безопасности действительно бы возникали, выступай сейчас команды из России в еврокубках.

Учитывая нынешние реалии, российским командам действительно нежелательно проводить матчи в ряде стран Восточной и Центральной Европы (примерный список можете составить сами), иначе велик риск различных неприятных инцидентов. Поэтому на вышеобозначенной территории, как и в самой России, матчи с участием российских клубов проводиться не будут, а проходить они станут по примеру белорусских команд, например, в Греции с Турцией. И без зрителей.

Но, скорее всего, национальные федерации футбола, грубо говоря, из десятка восточноевропейских и центральноевропейских стран (примерный список можете составить сами) объявят о своём непоколебимом нежелании играть с российскими командами – по примеру Польши, Чехии и Швеции перед мартовскими стыковыми матчами за попадание на ЧМ-2022. Наверняка это будет коллективный отказ, и УЕФА не сможет не учитывать их позицию, поэтому ему придётся разводить Россию с данными футбольными федерациями.

И это будет большая головная боль для организаторов. Одно дело, когда ты исключаешь матчи между командами из России и Украины, а также Армении и Азербайджана. При таких ограниченных «разводах» жеребьёвки остаются почти полноценными, а шанс, что эти команды проследуют друг на друга в плей-офф, малы в том числе из-за того, что обычно далеко по сетке турниров они не проходят, тем более синхронно.

Если же придётся обеспечивать разводку команд из одной федерации с представителями где-то десятка других, процедура жеребьёвки станет сильно перекошена, учитывая в том числе рейтинговую специфику, и со спортивным принципом будут явные проблемы. Тогда российские клубы и сборная по сути будут выступать в турнирах Западной и Центральной Европы, где меньше вероятности, что играть с ними откажутся. Кстати, с сезоне-2024/2025 в еврокубках будет введена так называемая швейцарская система, и производить отсев в ней будет ещё сложнее, если вообще возможно.

А что будет, если условный «Зенит», «Спартак» или ЦСКА выйдет в плей-офф еврокубкового турнира, и там его окажется невозможно развести с командами из того самого списка отказников? Да, мы уже привыкли к тому, что в лучшем случае пределом достижений российских команд становится вторая стадия плей-офф. Да, по предполагаемой схеме будет больше матчей с сильными соперниками из Англии, Франции, Испании, Италии, Германии. Но УЕФА должна будет заранее спланировать все варианты.

Что касается возможных, скажем так, нефутбольных конфликтов на поле между игроками, то представляется, что их вероятность в данный момент преувеличена. По крайней мере, российские футболисты стараются избегать политических высказываний и жестов, а Дмитрий Тарасов уже завершил профессиональную карьеру. Алексей Миранчук весной без проблем играл весной за «Аталанту» бок о бок с украинцем Малиновским, а сейчас без какой-либо дискриминации выступает за «Торино», как Головин – за «Монако».

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Такими видятся примерные контуры дорожной карты возвращения российских клубов в систему европейских футбольных соревнований. Пока всё это вилами по воде писано, и какие на самом деле проходят переговоры в кулуарах по данному поводу, неизвестно. Ну а болельщикам остаётся лишь со стороны следить за официальной информацией и строить свои предположения на этот счёт.

Кирилл Иванцов