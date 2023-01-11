​«Крылья Советов» не планируют массовой продажи игроков – директор

«Крылья Советов» в зимнее трансферное окно продали в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. В прессе регулярно появляются слухи о возможном уходе из самарского клуба и других игроков, в частности Романа Ежова и Александра Солдатенкова. Комментарий на этот счёт дал Сергей Корниленко, который занимает должность спортивного директора «крылышек».

«Мы не планируем никакой распродажи наших игроков. Это всё что я могу сказать по теме. Что касается трансферов на вход - я не могу назвать вам фамилии», - высказался Корниленко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После первой части чемпионата России «Крылья Советов» располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.