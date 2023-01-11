Защитник Алексис Дуарте в ближайшее время может оказаться в России. 22-летнего парагвайца, ныне выступающего на родине за «Серра Портеньо», слухи активно связывают со «Спартаком». Также сообщалось о том, что интерес к Дуарте проявляет «Краснодар».

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», интерес к Алексису Дуарте также проявляло московское «Динамо».

Алексис Дуарте оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 4 миллиона евро. Согласно данным того же источника, действующий контракт защитника с клубом «Серра Портеньо» рассчитан до конца 2026 календарного года.