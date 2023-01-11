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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Не только «Спартак» и «Краснодар»: Ещё один клуб РПЛ интересовался Дуарте эксклюзив

11 Января 2023 • 15:46 Комментировать

Защитник Алексис Дуарте в ближайшее время может оказаться в России. 22-летнего парагвайца, ныне выступающего на родине за «Серра Портеньо», слухи активно связывают со «Спартаком». Также сообщалось о том, что интерес к Дуарте проявляет «Краснодар».

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», интерес к Алексису Дуарте также проявляло московское «Динамо».

Алексис Дуарте оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 4 миллиона евро. Согласно данным того же источника, действующий контракт защитника с клубом «Серра Портеньо» рассчитан до конца 2026 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Динамо Москва Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Дуарте
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