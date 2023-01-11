​Промес мог заплатить 250 тысяч евро в рамках сделки по продаже наркотических веществ - расследование

В отношении форварда «Спартака» Куинси Промеса продолжается расследование в Нидерландах. Как сообщает AD, в среду во время судебного заседания была озвучена информация, которая поступила в группу криминальной разведки полиции. Так, Промеса подозревают в выплате 250 тысяч евро возможному наркоторговцу. Выплаченная футболистом сумма якобы представляет собой долг за украденную партию наркотического вещества в размере 400 килограммов.

Ранее стало известно, что Куинси Промес не отправится со «Спартаком» на зимний сбор в ОАЭ. Точная причина неизвестна, но появились слухи, что это связано с потенциальной экстрадицией в Нидерланды.