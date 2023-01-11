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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Самошников станет игроком «Локомотива» летом – известны условия контракта

11 Января 2023 • 15:22 Комментировать

Защитник Илья Самошников, судя по всему, подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» подтверждает информацию, которая появилась ранее.

Отмечается, что Самошников станет игроком «Локомотива» летом. Защитник перейдёт в московский клуб из «Рубина» в качестве свободного агента.

Контракт Ильи Самошникова с «Локомотивом» будет рассчитан на три года. Футболист получит 1 миллион евро в качестве подъёмных. В Москве Самошников будет зарабатывать 5 миллионов рублей в месяц. При проведении определённого количества матчей месячный оклад защитника может вырасти до 7 миллионов рублей.

Илья Самошникову сейчас 25 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Илья Самошников трансферы футбола - лето 2023
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