​Самошников станет игроком «Локомотива» летом – известны условия контракта

Защитник Илья Самошников, судя по всему, подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» подтверждает информацию, которая появилась ранее.

Отмечается, что Самошников станет игроком «Локомотива» летом. Защитник перейдёт в московский клуб из «Рубина» в качестве свободного агента.

Контракт Ильи Самошникова с «Локомотивом» будет рассчитан на три года. Футболист получит 1 миллион евро в качестве подъёмных. В Москве Самошников будет зарабатывать 5 миллионов рублей в месяц. При проведении определённого количества матчей месячный оклад защитника может вырасти до 7 миллионов рублей.

Илья Самошникову сейчас 25 лет.