​Самошников заключил предварительный контракт с «Локомотив»

Защитник Илья Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Об этом рассказывает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!».

В настоящий момент 25-летний Илья Самошников играет за «Рубин», который выступает в Первой лиге. В последние годы слухи регулярно связывали Самошникова с топ-клубами Премьер-лиги.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Илью Самошникова в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что «Локомотив» активно проводит трансферную зиму. Команда провалила первую часть чемпионата России и на текущий момент занимает только 14-е место в турнирной таблице.