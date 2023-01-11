Каррера – об отсутствии Промеса на сборах: «Мне бы это не понравилось»

Куинси Промес не отправится со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ. Комментарий на этот счёт дал итальянский тренер Массимо Каррера, который в своё время тренировал московский клуб. Он ответил на вопрос, как бы отреагировал на отсутствие Промеса на сборах, если бы работал у руля «красно-белых».

«Конечно, мне бы не понравилось, что ключевой игрок пропустит сбор команды. Но у любой ситуации есть две стороны. Нельзя осуждать Промеса и делать поспешных выводов, Куинси очень многое сделал для «Спартака», - высказался Каррера, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

В прессе обсуждают несколько причин, по которым Куинси Промес пропускает сборы «Спартака». У нидерландца могут быть проблемы со здоровьем (такая информация поступала в том числе журналистам «Евро-Футбола»), а также есть риск его экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды из-за проблем с законом на родине.

Куинси Промес в этом чемпионате России забил 14 голов.