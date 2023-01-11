Хлусевич: «Спартаку» по силам догнать «Зенит»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о прохождении медосмотра, а также поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Медосмотр прошел хорошо. К возобновлению сезона готов на 100%. Уверен, что по силам догнать «Зенит», - передает слова футболиста ТАСС.

Напомним, что на зимний перерыв «красно-белые» ушли на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от идущего первым «Зенита» на шесть пунктов.

В настоящий момент «народная команда» находится на зимнем тренировочном сборе в Объединённых Арабских Эмиратах.