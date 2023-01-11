Радченко: «Зенит» стал бы чемпионом и без бразильцев»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что «сине-бело-голубые» смогли бы выигрывать чемпионат России без бразильских легионеров.

«Не думаю, что «Зенит» стал бы обычной командой без бразильцев. Если бы их не было в клубе, то петербуржцы все равно бы выигрывали РПЛ и были бы сильнее всех», - приводит слова Радченко издание Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд выигрывал чемпионат России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги петербуржцы уверенно лидируют после 17 туров, набрав 42 балла. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть пунктов.