Трус не играет в мороз: Команда футболистов «PARI-Москва» сыграла в хоккей на Красной площади

9 января на ГУМ-катке прошёл Рождественский гала-матч с участием звёзд российского спорта и шоу-бизнеса, а также общественных деятелей. В игре сошлись команды «PARI-Москва» и «Звезда России». Автор портала «Евро-Футбол.Ру» посетил матч и расскажет, как игроки боролись с друг другом и погодными условиями.

А бороться было с чем! Новогодние праздники в Москве выдались весьма холодными. К моменту начала матча температура в столице опустилась до минус 20, так что игроки и гости выделили много времени на подготовку. Хоккеисты туго завязывали шарфы и тейпировали кисти, а болельщики и вовсе кутались как могли и попивали чай и кофе. Несмотря на холодную погоду, гостей было изрядное количество, многие участники игры привезли с собой детей, которых холод совсем не пугал.

Не особенно смущал он и хоккеистов. Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин признался, что в такую погоду в хоккей он давно не играл, но не видит в этом большой проблемы, а ещё один бывший капитан сборной России Роман Широков и вовсе сказал, что совсем не замёрз, ведь в движении холод не ощущается. Один из игроков «Звезды России» кричал со скамейки, что хочет быстрее на лёд, чтобы разбегаться и согреться. Скорости и правда были довольно высокими.

Приятно, что, несмотря на погодные условия, на игру приехали почти все, кто был в заявке, в том числе и известные футболисты. За команду «PARI-Москва» сыграли Роман Широков, Вадим Евсеев, Андрей Аршавин, Владимир Бесчастных, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Александр Клюев и Александр Прудников. Актёр и телеведущий Стас Ярушин, игравший за «Звезду России», с улыбкой сказал, что его команда на чужой поляне, ведь площадка гораздо больше обычной и футболистам привычнее.

Действительно, площадь ГУМ-катка значительно больше стандартной хоккейной, так что в игре одновременно принимали участие по 6 игроков плюс вратарь, да и то по ощущениям можно было бы добавить ещё одного полевого, так как простора более чем хватало. Вот и первую шайбу в игре забросил Дмитрий Сычев, заметно выделявшийся в этой игре. Он убежал на рандеву с вратарём и не оставил ему шансов. Долгое время счёт игры был, что называется, футбольным: за полтора периода команды обменялись заброшенными шайбами. Только ближе к концу второго отрезка матча игроки вспомнили, что играют в хоккей, и начали методично забрасывать шайбы.

Встреча завершилась победой «Звезды России» – 7:3, но нельзя сказать, что она вчистую переиграла оппонента. Сказалось, что в составе победителя было больше людей с хоккейным багажом. За полтора периода они притёрлись друг к другу и в концовке в комбинационном стиле сделали результат. Лучшим бомбардиром матча стал руководитель департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, оформивший хет-трик. Вместе с Алексеем Беспрозванных, заместителем министра промышленности и торговли РФ, он был назван одним из двух лучших игроков команды-победительницы. В составе «PARI-Москвы» лучшими были признаны Аршавин и Широков, а самым результативным в команде стал Сычёв, добавивший к шайбе результативную передачу.

В итоге все участники игры получили памятные сувениры и, кажется, остались довольны. Бывшие футболисты рассказывали, что получили большое удовольствие и надеются, что в следующий раз на лёд подтянутся и другие мастера игры в мяч. Андрей Аршавин же отметил, что ему сейчас больше нравится играть в хоккей, потому что после матчей ветеранов за «Зенит» у него всё болит, а после игры на льду он чувствует себя замечательно. Хотелось бы, чтобы такие матчи стали традиционными, но, как справедливо отметили хоккеисты, при чуть более тёплой погоде.

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Сергей Румянцев