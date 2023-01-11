В «Зените» озвучили позицию по переходу в АФК

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.

В конце декабря РФС создал рабочую группу, которая займется вопросом перехода из УЕФА в АФК.