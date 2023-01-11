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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» озвучили позицию по переходу в АФК

11 Января 2023 • 10:20 Комментировать (2)

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался касательно возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть», - приводит слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в официальных турнирах на уровне сборных и клубов.

В конце декабря РФС создал рабочую группу, которая займется вопросом перехода из УЕФА в АФК.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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Комментарии (2)
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Zenituwka
11 Января 2023 в 11:04
Но выбор стоит совсем не так. Уж Медведеву ли не знать об этом?
Pilat2009
11 Января 2023 в 10:25
А ничего что фифа отстранил клубы и сборную?это значит что и в Азии играть не дадут.английские клубы вполне нормально пережили трёхлетнюю дисквалификацию
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