Медведев рассказал, почему Ловрен ушёл из «Зенита»

Александр Медведев, занимающий пост генерального директора петербургского «Зенита», высказался касательно перехода хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» руководитель объяснил, почему 33-летний игрок принял решение сменить клубную прописку. По словам Медведева, французский клуб предложил Ловрену более выгодные условия, чем были у него в Санкт-Петербурге.

Деян пополнил ряды французского коллектива в январе текущего года. Он заключил с «ткачами» контракт до 2025 года.

Добавим, что вместе с «Зенитом» защитник два раза становился чемпионом РПЛ.