Форвард «Локомотива» Изидор отказался от трансфера в Грецию

Французский форвард Вильсон Изидор не хочет переходить из московского «Локомотива» в греческий ПАОК. Об этом стало известно журналистам издания «Чемпионат».

«Из-за отказа Изидора «Локомотив» все-таки решил взять форварда на сборы. Хотя еще несколько дней назад француз не брал трубки и не выходил на связь с московским клубом», - поведал источник.

В текущем сезоне Вильсон принял участие в 13 поединках чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего 13 очков и располагаются на 14-м месте в турнирной таблице.