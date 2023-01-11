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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Локомотива» Изидор отказался от трансфера в Грецию

11 Января 2023 • 09:41 Комментировать

Французский форвард Вильсон Изидор не хочет переходить из московского «Локомотива» в греческий ПАОК. Об этом стало известно журналистам издания «Чемпионат».

«Из-за отказа Изидора «Локомотив» все-таки решил взять форварда на сборы. Хотя еще несколько дней назад француз не брал трубки и не выходил на связь с московским клубом», - поведал источник.

В текущем сезоне Вильсон принял участие в 13 поединках чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали всего 13 очков и располагаются на 14-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ПАОК Вильсон Изидор Трансферы футбола - зима 2023
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