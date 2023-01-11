Алберто рад, что перешёл из «Зенита» в «Коринтианс»

Бразильский форвард Юри Алберто, который покинул петербургский «Зенит», заявил, что рад продолжить карьеру у себя на родине.

«Я очень рад остаться в «Коринтиансе». Мне нравилось здесь, поэтому доволен, что продолжу карьеру здесь. Клуб приложил много усилий, чтобы сохранить меня. Поэтому хочу просто отпраздновать это и доставить много радости нашим потрясающим фанатам», - передает слова нападающего пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что «Зенит» получит 50 процентов от следующего трансфера Алберто. За петербуржцев он провел 15 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.