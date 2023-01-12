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Трансферное окно в разгаре или Кого покупает «Локомотив»

12 Января 2023 • 07:27 Комментировать

Московский «Локомотив» стал самой невезучей из столичных команд, расположившись по итогу первой части сезона на четырнадцатой позиции в турнирной таблице в одном очке от зоны вылета. «Химки», которые заняли это место, уже начали масштабную перестройку. Чего ждать от «Локомотива»?

Пришли

Лантратов –  вратарь, «Химки».

Пиняев – нападающий, «Крылья Советов».

Глушенков – нападающий, «Крылья Советов».

По итогу первой части сезона меньше «Локомотива» (20 мячей) забили только «Химки» (16) и «Торпедо» (7). Наравне с ними оказались «Крылья Советов», у которых железнодорожники и решили переманить двух из трёх лучших бомбардиров. Максим Глушенков с пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами, как и его партнёр по линии атаки Сергей Пиняев (3 гола + 1 голевой пас), так ярко проявили себя, что дебютировали минувшей осенью в составе сборной России. Хотя кто там только ни играл, скажете вы, но два экс-игрока самарского клуба являются потенциальными игроками национальной команды. Для «Локомотива» отрадным должен стать ещё и тот факт, что на двоих им всего 41 год.

По количеству пропущенных мячей «Локомотив» (36 пропущенных) также оказался на третьей позиции, пропустив вперёд себя «Химки» (36) и «Оренбург» (37). Однако в воротах у «железнодорожников» многообещающий Даниил Худяков, которому теперь конкуренцию составит Илья Лантратов. За этот переход особенно порадовался Сергей Юран, который хорошо знаком с голкипером по работе в «Химках».

Ушли

Едвай – защитник, «Аль-Айн» (аренда)

Педриньо – нападающий, «Сан-Паулу» (аренда)

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Все потери «Локомотива» на текущий момент – это иностранцы. Автор первого покера в российской истории «железнодорожников» в рамках Кубка России Педриньо отправился в аренду в «Сан-Паулу», а  хорватский защитник Тин Едвай – в «Аль-Айн» из ОАЭ. Но, будем честны, эти потери могут быть куда менее значительными, нежели потенциальный уход из команды Изидора. Француз в одиннадцати матчах лиги успел отличиться семь раз и, по словам его агента, уже представляет интерес для клубов Германии и Португалии. Конкретики пока нет, но Глушенкову и Пиняеву, похоже, предоставляется отличный шанс заявить о себе.

Кого ещё ждать?

Среди потенциальных новобранцев Илья Самошников. Игрок обороны уже третий сезон кряду демонстрирует стабильную игру, выступая за казанский «Рубин». Проявляют интерес «железнодорожники» и к турецкому защитнику «Вероны» Кораю Гюнтеру. Похоже, что решить вопрос с обороной – это приоритетная стратегия «Локомотива». Кроме того, может вернуться раньше окончания положенного срока аренды Дмитрий Сильянов, который, как и Пиняев с Глушенковым, дебютировал за сборную России осенью этого года.

Наверняка руководство «Локомотива» ожидает от усиления качественного рывка в турнирной таблице. Да и до закрытия трансферного окна ещё больше месяца, а значит, усиление непременно будет.

Но ещё больше «железнодорожники» наверняка ждут качественного рывка от нового директора по развитию молодёжного футбола Бориса Ротенберга, который стал первым переходом в стане «железнодорожников» в этом сезоне.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Педриньо Тин Едвай Максим Глушенков Илья Самошников Сергей Пиняев
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