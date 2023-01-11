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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Недаром получил прозвище «Осьминог»: Лепсая высказался о потенциальном новичке «Спартака»

11 Января 2023 • 08:32 Комментировать

Футбольный функционер Тимур Лепсая, ранее поработавший в «Сатурне» и «Балтике», поделился мнением о потенциальном новичке московского «Спартака» - защитнике Алексисе Дуарте.

«Дуарте способен вырасти в большого центрального защитника. Он цепкий, достаточно подкован тактически, неуступчив, вязок, отлично играет на втором этаже. Недаром получил прозвище «Осьминог», - приводит слова Лепсаи издание Metaratings.ru.

22-летний парагвайский защитник в настоящий момент выступает за клуб «Серро Портеньо». Его трудовой договор с нынешним работодателем рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дуарте в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тимур Лепсая Алексис Дуарте
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