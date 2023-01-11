Ловчев назвал новую причину пропуска Промесом сборов «Спартака»

Ветеран московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном пропуске нидерландским форвардом Куинси Промесом зимних тренировочных сборов «красно-белых».

«Промес, видимо, боится выезжать из России, так как его могут арестовать. Создается впечатление, что это может быть связано с уголовным преследованием», - передает слова Ловчева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что нападающий может пропустить сборы «народной команды» из-за медицинских показаний.

В текущем розыгрыше чемпионата России Промес провел 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью ассистами.