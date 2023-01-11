Аршавин рассказал, кто из российских футболистов смог бы заиграть в АПЛ

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал имя российского футболиста, который смог бы заиграть в АПЛ.

Аршавин сказал «Спорту день за днём», что в Европе вполне мог бы заиграть форвард московского «Спартака» Александр Соболев, но очень многое будет зависеть от того, где именно нападающий будет играть.

«Условный «Саутгемптон»? Он плетётся в конце таблицы. Думаю, что Соболев вполне подходит для команды из середины турнирной таблицы всё той же АПЛ», - добавил Аршавин.

Напомним, что в этом сезоне Александр Соболев провёл в российском чемпионате в составе московского клуба 16 поединков, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.