Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: Кухарчук после завершения карьеры может стать поэтом

11 Января 2023 • 06:04 Комментировать

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на стихи Ильи Кухарчука, который таким образом креативно попрощался с «Химками».

Губерниев сказалMetaraitings.ru, что не читал стили Кухарчука, которому после ухода из подмосковной команды нужно всё же сосредоточиться на футболе. Комментатор отметил, что после завершения спортивной карьеры Кухарчук вполне может стать поэтом.

«Тогда можно будет с ним записать совместную песню», - добавил Губерниев.

Напомним, что Илья Кухарчук официально покинул подмосковную команду. В первой половине этого сезона полузащитник провёл в РПЛ в составе «Химок» восемь матчей и забил два мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Губерниев Илья Кухарчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
06:42 · Россия. Премьер-лига
Аршавин рассказал, кто из российских футболистов смог бы заиграть в АПЛ
06:04 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Кухарчук после завершения карьеры может стать поэтом
06:00 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Сейчас пик изоляции российского футбола»
05:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана высказался о будущем бразильского игрока в «Зените» эксклюзив
05:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская видит «свет в конце туннеля» для российского футбола
01:37 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Зенита» оценил работу судей в РПЛ
01:29 · Кубок России
Генеральный директор «Зенита» Медведев оценил формат Фонбет Кубка России
01:22 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» согласовал переход защитника Дуарте слухи
00:51 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Карраскалем
00:40 · Россия. Премьер-лига
Иван – о «Зените»: «Буду следить за этой командой всегда, даже издалека»
00:30 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий – о Роналду: «Взял и ушёл из большого футбола»
00:15 · Россия. Премьер-лига
Медведев – о Ду Кейросе: «Очень интересный футболист»
00:01 · Россия. Премьер-лига
Медведев высказался о вратарской линии «Зенита» в связи с уходом Ивана
10 Января
23:49 · Россия. Премьер-лига
Медведев – об Энрике: «Советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока»
23:41 · Россия. Премьер-лига
Медведев – о Мантуане: «Он в составе «Зенита», по крайней мере, до конца сезона»
Все новости
Рекомендуем