Губерниев: Кухарчук после завершения карьеры может стать поэтом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на стихи Ильи Кухарчука, который таким образом креативно попрощался с «Химками».

Губерниев сказалMetaraitings.ru, что не читал стили Кухарчука, которому после ухода из подмосковной команды нужно всё же сосредоточиться на футболе. Комментатор отметил, что после завершения спортивной карьеры Кухарчук вполне может стать поэтом.

«Тогда можно будет с ним записать совместную песню», - добавил Губерниев.

Напомним, что Илья Кухарчук официально покинул подмосковную команду. В первой половине этого сезона полузащитник провёл в РПЛ в составе «Химок» восемь матчей и забил два мяча.