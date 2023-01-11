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Агент Мантуана высказался о будущем бразильского игрока в «Зените» эксклюзив

11 Января 2023 • 05:53 Комментировать

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана высказался о будущем своего клиента в составе питерского клуба.

Агент Фернандо Гарсия сказал «Евро-футбол.ру», что пока стороны находятся в диалоге, но все эти вопросы будут решаться летом. Гарсия отметил, что изначально было понятно, что Мантуан остается в «Зените» до лета.

«Я сейчас нахожусь в отпуске, и мы не планировали никаких решений. Также говорили о том, что «Зениту» будет положен какой-то процент от будущей продажи Мантуана «Коринтиансом», но это совсем не та история, о которой можно говорить. Всё будет решаться летом, а пока Мантуан полноценный игрок питерского клуба», - добавил агент.

Напомним, что в этом сезоне Густаво Мантуан провёл в РПЛ в составе «Зенита» 12 встреч, в которых забил три мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Густаво Мантуан
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