Игнатьев: «Сейчас пик изоляции российского футбола»

Известный российский специалист Борис Игнатьев считает, что сейчас российский футбол находится на пике изоляции после известных политических событий в начале прошлого года. Так он прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС - оно означает, что дорога в европейские турниры российским клубам по-прежнему закрыта.

- Мы все надеялись на лучшее, но сталкиваемся с худшим. Если CAS отклоняет апелляцию от РФС, то это значит, что сейчас пик изоляции российского футбола. Всё, нам некуда обращаться за помощью, - цитирует специалиста издание Sport24.