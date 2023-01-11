Смородская видит «свет в конце туннеля» для российского футбола

Бывший президент «Локомотива», Ольга Смородская, считает, что «хождения по мукам воздержания» от европейских турниров дл российского футбола вскоре закончатся. Она считает бесполезными попытки судиться и искать правды в юридической плоскости - Смородская уверена, что к успеху приведут закулисная борьба и попытки договориться.

- Остаётся ждать возвращения. Бесполезно куда‑то ещё идти в суд. Никогда не знаешь, какого решения ждать — всё в последние секунды. Свет в конце туннеля есть, верю, что российский спорт будет восстановлен, - заявила Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».