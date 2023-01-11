В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Карраскалем

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался касательно ситуации с потенциальным уходом из клуба колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Хорхе ещё летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам», - приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В связи с этим, по словам футбольного деятеля, не имеет смысла говорить об опции приостановки контракта.

Также специалист добавил, что колумбиец уже вылетел на сборы «армейцев» в Абу-Даби, несмотря на непростую ожидающую его дорогу, включающую две пересадки.