Непомнящий – о Роналду: «Взял и ушёл из большого футбола»

Бывший наставник национальной сборной Камеруна и калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал переход звёздного португальского футболиста Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Специалист признался, что некоторое время назад он перестал испытывать удивление по поводу тех или иных новостей из мира футбола.

«Но больше всего в 2023 году меня поразил переход Роналду в «Аль-Наср». Он взял и ушёл из большого футбола», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Эксперт выразил мнение о том, что у португальского нападающего не получится поднять этот вид спорта в Саудовской Аравии.