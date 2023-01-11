Медведев – о Ду Кейросе: «Очень интересный футболист»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о молодом бразильском полузащитнике Эдуардо Сантосе Кейросе, более известном как Ду Кейрос.

Футбольный деятель сказал, что 22-летний спортсмен занимает второе место в списке футболистов «Коринтианса», проведших на поле наибольшее количество времени.

«Может играть как на позиции «под нападающими», так и на позиции опорника, и слева, и справа. Очень интересный футболист», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Ду Кейрос является воспитанником клубов «Сан-Паулу» и «Коринтианс». 22 августа 2021 года в матче против «Атлетико Паранаэнсе» он дебютировал в бразильской Серии A в составе «Коринтианса».