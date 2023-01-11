Медведев высказался о вратарской линии «Зенита» в связи с уходом Ивана

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Ивана Куарезмы из клуба.

Футбольный деятель назвал три ключевые фигуры в вопросе стабильности вратарской линии «сине-бело-голубых» после ухода бразильского голкипера. Речь идёт о Михаиле Кержакове, Данииле Одоевском и Александре Васютине. Одоевский и Васютин, по словам гендиректора клуба с берегов Невы, успели восстановиться после травм, и теперь могут проявить себя во время зимних сборов.

«Три боевые единицы у нас есть, так что ко второй половине сезона, с учётом опыта Кержакова и талантов Одоевского с Васютиным, готовы», - приводит слова Медведева «Матч ТВ».