Медведев – об Энрике: «Советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал получение права преимущественного выкупа 16-летнего бразильского футболиста Педро Энрике.

«Я советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока. Посмотрим, как он будет играть за сборную Бразилии до 20 лет», - цитирует Медведева «Матч ТВ».

Футбольный деятель обратил особое внимание на юный возраст спортсмена, ведь именно этот фактор не позволяет ему войти в состав команды с берегов Невы сейчас. Это будет возможно лишь по достижении игроком 18-летнего возраста, что произойдёт только через полтора года.