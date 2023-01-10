Медведев: «Сделка абсолютно взаимовыгодная и для «Зенита», и «Коринтианса»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о сделке с «Коринтиансом» из Сан-Паулу.

Футбольный деятель заявил о сбалансированности абсолютно каждого перехода в рамках данной сделки, причём эта сбалансированность носит как экономический, так и спортивный характер.

Гендиректор клуба с берегов Невы сообщил, что «сине-бело-голубые» обладают правом некоторой экономической выгоды от последующих переходов нападающего Юри Алберто, полузащитника Густаво Мантуана и голкипера Ивана Куарезмы. В случае с Алберто речь идёт о 50 процентах.

«Сделка абсолютно взаимовыгодная и для «Зенита», и «Коринтианса», - цитирует Медведева «Матч ТВ».