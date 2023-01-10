Червиченко – о ситуации с Промесом: «Просто хотят насрать России»

Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал проблемы с законом нападающего столичного «Спартака» Куинси Промеса.

Футбольный деятель высказал мнение о том, что в некоем рейтинге Нидерланды входят в топ-10 стран Европы, являющихся русофобскими.

«Ими руководит не чувство справедливости и наказания виновного — просто хотят насрать России в лице российского футбольного клуба», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Бывший президент клуба из Московской области считает, что нидерландскому Антошке вполне реально могут вынести тот или иной «пакостный вердикт» с целью насолить «красно-белым».