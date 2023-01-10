Газзаев: «Не надо говорить: «Не пустите, да мы пойдём в Азию»

Бывший нападающий национальной команды СССР и главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал мотивацию решений CAS.

Специалист отметил, что Россия не была исключена из европейского футбола, речь шла об отстранении до конца текущего сезона. В связи с этим Газзаев предлагает подождать окончания внутрироссийских соревнований и начать переговоры с ФИФА и УЕФА.

Эксперт также сказал, что даже в случае продолжения изоляции, важно как минимум ставить вопрос об участии в отборе на чемпионаты Европы и мира национальной сборной России.

«Надо подойти взвешенно и продуманно к этой ситуации. Не надо говорить: «Не пустите, да мы пойдём в Азию». Давайте будем реалистами! Европейский футбол есть европейский футбол», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».