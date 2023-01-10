Агент отреагировал на информацию о возможном уходе Карраскаля во «Фламенго»

Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал возможный уход игрока во «Фламенго». Ранее в СМИ появилась информация, что хавбек планирует приостановить контракт с «армейцами» и перейти в бразильский клуб.

«Нет, это неправда. Клуб просто проявляет интерес к моему клиенту, ничего более. Сейчас Карраскаль не хочет уходить из ЦСКА», — приводит слова Родригеса Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний колумбиец принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Трансферная стоимость Карраскаля оценивается в 9 млн евро.