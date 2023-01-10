Корниленко — о получении лицензии PRO-УЕФА: «Хочу поблагодарить всех педагогов, это было прекрасное время»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал получение лицензии PRO-УЕФА. Данная лицензия позволяет занимать высшие тренерские и управленческие должности в любой стране.

«Позади 2,5 года интересной учебы. Хочу поблагодарить всех педагогов, всех, кто принимал участие в процессе обучения - он был организован очень профессионально, на высоком уровне. Это было прекрасное время», — приводит слова Корниленко официальный телеграм-канал самарского клуба.

39-летний Корниленко завершил карьеру футболиста в 2019 году и вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов», а летом 2020 года занял должность спортивного директора клуба.