Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко получил лицензию PRO-УЕФА

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал обладателем лицензии PRO-УЕФА. Об этом самарский клуб сообщил в своем телеграм-канале.

Обучение специалиста проходило с 2020 года. Лицензия PRO-УЕФА позволяет занимать высшие тренерские и управленческие должности в любой стране. Сегодня, 10 января, Корниленко получил диплом на торжественной церемонии.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» поздравляет Сергея Корниленко с получением лицензии PRO-УЕФА и желает успехов в работе!» — говорится в заявлении команды.

Напомним, 39-летний Корниленко завершил карьеру игрока в 2019 году и сразу вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов», а летом 2020 года он занял пост спортивного директора клуба.