Нобоа рассказал, почему не тренируется с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, почему до сих пор не приступил к тренировкам с командой.

«Я заболел, планирую присоединиться к команде в субботу. Это не коронавирус. Просто грипп – ничего страшного. С Курбаном Бекиевичем, конечно, успели пообщаться. Уже жду начала тренировок», — приводит слова Нобоа Metaratings.

Стоит отметить, что первая тренировка «Сочи» под руководством Бердыева прошла 7 января.

В нынешнем сезоне 37-летний хавбек принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил десять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.