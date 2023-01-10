Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа рассказал, почему не тренируется с «Сочи»

10 Января 2023 • 21:20 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, почему до сих пор не приступил к тренировкам с командой.

«Я заболел, планирую присоединиться к команде в субботу. Это не коронавирус. Просто грипп – ничего страшного. С Курбаном Бекиевичем, конечно, успели пообщаться. Уже жду начала тренировок», — приводит слова Нобоа Metaratings.

Стоит отметить, что первая тренировка «Сочи» под руководством Бердыева прошла 7 января.

В нынешнем сезоне 37-летний хавбек принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил десять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Кристиан Нобоа Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
21:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Поставь бразильцев «Зенита» в «Спартак» - он тоже будет чемпионом»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию о возможном уходе Карраскаля во «Фламенго»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — о получении лицензии PRO-УЕФА: «Хочу поблагодарить всех педагогов, это было прекрасное время»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Иван Куарезма официально покинул «Зенит» официально
21:28 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко получил лицензию PRO-УЕФА
21:20 · Россия. Премьер-лига
Нобоа рассказал, почему не тренируется с «Сочи»
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Погостновым официально
20:50 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Промес профессионал, он знает, как нужно себя правильно вести»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов — о решении CAS: «Такие результаты ожидаемы, вы же видите, какое отношение к России»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Бышовец назвал двух игроков, за которыми будет пристально следить в РПЛ
20:31 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук считает, что некоторые футболисты Медиалиги могли бы заиграть в РПЛ
20:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «За карьеру я столько видел комбинаций на сборах, которые потом не работали»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Бышовец рассказал, за какими клубами будет следить во второй части РПЛ
20:11 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «У Глушакова высокие шансы найти команду в РПЛ»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Чемпионская гонка в РПЛ не завершена»
Все новости
Рекомендуем