«Локомотив» продлил трудовое соглашение с защитником Егором Погостновым. Об этом столичный клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Новый контракт 18-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года.

«Рад продолжить сотрудничество с клубом, который меня вырастил и дал путевку в большой футбол», — заявил Погостнов.

В нынешнем сезоне игрок дебютировал в основной команде «Локомотива». Всего защитник принял участие в двух встречах РПЛ.

После 17 туров столичный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков.