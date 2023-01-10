Ледяхов — о решении CAS: «Такие результаты ожидаемы, вы же видите, какое отношение к России»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о решении CAS отклонить апелляции РФС и команд РПЛ.

10 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции по участию сборной России на ЧМ-2022. Помимо этого, были отклонены апелляции российских клубов по решению о приостановке контрактов легионерами в одностороннем порядке.

«Такие результаты ожидаемы, вы же видите, какое отношение к России в целом, в политическом смысле — что тогда говорить о спорте. Спорт уже давно стал политически мотивированным», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что нужно как-то продолжать жить в данной ситуации и развивать спорт.