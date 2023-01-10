Бышовец назвал двух игроков, за которыми будет пристально следить в РПЛ

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец назвал пару игроков, за которыми будет особенно внимательно следить в оставшихся 13 турах РПЛ. Стартуют они в первые весенние выходные 2023 года.

«Есть в «Краснодаре» два игрока – это Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. думаю, у них есть достаточный потенциал. Будет лично мне очень интересно наблюдать за тем, насколько здорово им удастся провести вторую половину сезона», - цитирует Бышовеца «Чемпионат».

Напомним, армянский полузащитник Эдуард Сперцян в конце 2022 года был признан самым подорожавшим игроком РПЛ. Его стоимость теперь равняется 9 млн евро, за год он подорожал на 6 млн.