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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук считает, что некоторые футболисты Медиалиги могли бы заиграть в РПЛ

10 Января 2023 • 20:31 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался об уровне футболистов Медийной футбольной лиги.

«Мы часто собираемся после сезона. Мне кажется, это чисто для веселья и для поддержания формы. Про уровень, я не знаю, нет смысла говорить про уровень», — приводит слова Миранчука телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».

При этом хавбек считает, что среди медиафутболистов есть те, которые могли бы заиграть в Российской премьер-лиге.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук Медийная Футбольная лига
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