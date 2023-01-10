Антон Миранчук считает, что некоторые футболисты Медиалиги могли бы заиграть в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался об уровне футболистов Медийной футбольной лиги.

«Мы часто собираемся после сезона. Мне кажется, это чисто для веселья и для поддержания формы. Про уровень, я не знаю, нет смысла говорить про уровень», — приводит слова Миранчука телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».

При этом хавбек считает, что среди медиафутболистов есть те, которые могли бы заиграть в Российской премьер-лиге.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал на свой счет шесть результативных передач.