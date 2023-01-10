«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с полузащитником Денисом Глушаковым, об этом сообщает официальный телеграм-канал подмосковного клуба.

«Денис Борисович, спасибо за стопроцентную самоотдачу в играх за «красно-черных»! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении команды.

35-летний Глушаков защищал цвета «Химок» с 2020 года. За это время он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Ранее сам футболист сообщил, что ему уже поступило несколько звонков от представителей других клубов.