Корнаухов: «У Глушакова высокие шансы найти команду в РПЛ»

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о шансах полузащитника Дениса Глушакова найти себе новый клуб. Ранее 35-летний хавбек сообщил об уходе из «Химок».

«Глушаков неплохо за собой следит, хорошо готов физически. Он выполняет большой объем работы и может правильно влиять на коллектив. У него высокие шансы найти команду в РПЛ», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, причиной ухода игроков из «Химок» является то, что футболистов не устраивает вектор развития, который выбрал главный тренер команды Спартак Гогниев.

Напомним, Глушаков выступал за подмосковный клуб с 2020 года.