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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец отметил высокий потенциал Ивича

10 Января 2023 • 19:57 Комментировать
Краснодар
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Торпедо Москва
04.03 19:00

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец порассуждал о перспективах нового тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Серб, напомним, официально возглавил «быков» в новогодние праздники.

«Ивич – воспитанник югославской школы, которая очень высоко котируется. То, что он достигал успехов с «Маккаби», говорит о его потенциале», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что «Краснодар» в оставшихся 13 турах РПЛ будет вместе с ЦСКА и «Динамо» бороться за попадание в тройку сильнейших. А Сергей Галицкиц очень ответственно относится к приглашению тренеров в свой клуб, особенно иностранных.

В первом туре после зимней паузы «горожане» примут главного аутсайдера РПЛ – «Торпедо» из Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анатолий Бышовец Владимир Ивич
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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