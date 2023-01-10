Бышовец отметил высокий потенциал Ивича

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец порассуждал о перспективах нового тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Серб, напомним, официально возглавил «быков» в новогодние праздники.

«Ивич – воспитанник югославской школы, которая очень высоко котируется. То, что он достигал успехов с «Маккаби», говорит о его потенциале», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что «Краснодар» в оставшихся 13 турах РПЛ будет вместе с ЦСКА и «Динамо» бороться за попадание в тройку сильнейших. А Сергей Галицкиц очень ответственно относится к приглашению тренеров в свой клуб, особенно иностранных.

В первом туре после зимней паузы «горожане» примут главного аутсайдера РПЛ – «Торпедо» из Москвы.