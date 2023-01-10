​Стало известно, когда ЦСКА примет «Зенит»

На официальном сайте Российской премьер-лиги было опубликовано расписание матчей 18-го, 19-го и 20-го туров.

Матчи первого тура чемпионата России после зимней паузы пройдут 3, 4 и 5 марта. Выделяются противостояния «Ростова» и «Локомотива» (стартовый свисток прозвучит 4 марта в 19:30), а также «Сочи» и ЦСКА (5 марта, 19:30).

Также отметим тот факт, что ЦСКА и «Зенит» выяснят отношения в 20-м туре Премьер-лиги в воскресенье, 19 марта. Битва начнётся в 19:30.

Полностью расписание ближайших трёх туров российского чемпионата доступно на сайте РПЛ.

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