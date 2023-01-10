Непомнящий хочет, чтобы ЦСКА составил конкуренцию «Спартаку» и «Зениту»

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, чего он ждет от весенней части сезона в РПЛ.

«Во второй части сезона, конечно же, буду следить за ЦСКА — они в приоритете. Очень хочется, чтобы они вклинились в борьбу за призовые места, а самое главное — дали бой «Спартаку» и «Зениту», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что с чемпионом в этом году все понятно, санкт-петербургский клуб превосходит всех своих соперников на две головы.

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет на второй строчке, имея в активе 36 баллов, а ЦСКА располагается на пятом месте (29 очков).