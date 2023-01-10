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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса — о морозах в России: «Такого холода ещё не встречал»

10 Января 2023 • 19:45 Комментировать

Защитник московского «Динамо» Эли Даса рассказал о своих ощущениях от русской зимы.

«Для меня это первый опыт. Такого холода еще не встречал. В Нидерландах, где играл раньше, самая низкая температура была минус 5. С другой стороны, это хороший опыт. Да и мы здесь долго не будем, а уедем на сборы», — приводит слова Дасы «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 очков после 17 туров. Возобновление чемпионата произойдет в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
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